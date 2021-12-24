Качество грузовых перевозок УЗ стало наихудшим за три последних года – аналитика

Среднесуточный пробег загруженного полувагона в ноябре, а зерновоза в октябре упал до минимума за последние 3 года и составил 109 и 126 км/сут соответственно. Об этом сообщают аналитики Rail.insider.

По их данным, оборот основного железнодорожного подвижного состава — полувагона и зерновоза — также ухудшился, и вырос почти на сутки по сравнению с прошлым годом. Таким образом, как констатируют аналитики, скорость доставки грузов этой осенью была самой низкой за последние три года. В этой связи продолжает нарастать дефицит грузовых вагонов.

Также по состоянию на середину декабря 2021 года на сети УЗ находились в статусе заброшенных или временно задержанных около 300 грузовых поездов.

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Напомним, ранее участники аграрного, угольного и рынка горючего также обвиняли УЗ в значительном ухудшении качества грузовых перевозок. Так, заместитель председателя Профсоюзов работников угольной промышленности Андрей Зимин заявил, что из-за падения оборота вагонов в УЗ угольная отрасль терпит убытки, а продукция портится на складах, а заместитель председателя ВАР Михаил Соколов сообщил, что из покинутых поездов УЗ крадется продукция – в частности, зерно. В свою очередь, участники рынка горючего сообщали, что иногда задержка цистерн с горючим достигает двух месяцев.

Государственное предприятие "Артемсоль" также обратилось к премьер-министру с жалобой на УЗ: как говорится в официальном письме предприятия, компания не выполняет свои обязательства и не предоставляет плановое количество вагонов. В то же время, несмотря на ухудшение качества услуг, тарифы на услуги УЗ повысила в несколько раз.