Кабмин выделил дополнительные деньги на помощь украинцам

Кабинет министров выделил дополнительные средства на выплату материальной помощи в размере 8 тысяч гривен физическим лицам – предпринимателям.

В частности, из специального фонда госбюджета на эти цели направят 201 млн гривен. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на "Правительственном портале".

Соответствующие средства получит Министерство социальной политики для завершения оказания единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы из-за карантина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен.

Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.

Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев.

Ранее OBOZREVATEL писал, как и куда необходимо подать заявки для получения единовременной материальной помощи.