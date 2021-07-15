Кабмин постоянно ухудшает условия бизнеса для "зеленых" инвесторов, – Чаленко

Кабинет министров Украины постоянно ухудшает условия ведения бизнеса для инвесторов в возобновляемую энергетику (ВИЭ) и не помогает им, несмотря на обещания стимулировать привлечение внешних инвестиций.

Об этом заявил Игорь Чаленко, председатель Центра анализа и стратегий, комментируя намерения правительства начать собирать акцизный налог с предприятий зеленой энергетики.

"Любое ухудшение условий имеет параллельно компенсироваться лучшими условиями. Возможно по рефинансированию ... Для этого бизнеса надо облегчить кредитное бремя, потому что они вкладывали в оборудование", - сказал Чаленко.

По его словам, нужно находить оптимальные решения, где государство не ухудшало бы в одностороннем порядке условия для инвесторов.

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"Мы все помним "инвестиционные няни". Где они? Где "няни", которые должны отстаивать интересы крупных инвесторов не только в возобновляемую энергетику, но и в другие отрасли экономики", - отметил эксперт.

"В принципе все было бы намного лучше, если бы не принимались популистские решения и не было ручного управления на энергорынке", - добавил Чаленко.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящее законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).