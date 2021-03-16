Кабмин не выплачивает долги 'зеленым' инвесторам, это негативный знак для партнеров, – Гуменюк

Кабинет министров не осуществляет выплаты долгов инвесторам в возобновляемую энергетику Украины, согласно утвержденному в "зеленом" меморандуме графику, и это критически ухудшает выполнение обязательств перед иностранными инвесторами со стороны государства.

Об этом заявила директор Европейско-Украинского энергетического агентства Александра Гуменюк, напомнив, что правительство было обязано выплатить 40% долга (9 млрд грн) до конца декабря 2020 года, а также 15% долга (3,35 млрд грн) до конца марта текущего года.

"Мы очень обеспокоены тем, как сейчас ведутся выплаты, предусмотренные договоренностью, меморандумом, и подписаны условия. К сожалению, уже март заканчивается, и согласно графику погашения старого долга мы должны были получить на конец марта 55% от старого долга. Но по состоянию на сегодня мы имеем только 14%, и это большая проблема. Для многих это совершенно отрицательный знак по инвестиционной благоприятности Украины и сотрудничеству с иностранными партнерами", – заявила Гуменюк.

Она сообщила, что от госбанков в ближайшее время должен поступить последний транш кредита для выплаты долгов в размере 3 млрд грн и госпредприятие "Гарантированный покупатель" должно направить эти средства исключительно производителям "зеленой" энергии.

"Если все эти средства будут отправлены именно возобновляемой энергетике, это улучшит ситуацию, это облегчит сейчас финансовую нагрузку на производителей электроэнергии из возобновляемых источников, поскольку они имеют кредитные обязательства, и из-за нестабильности выплат они находятся в очень критическом финансовом состоянии. Поэтому, конечно, это несколько облегчит их положение. Но несущественно, поскольку есть больший кусок задолженности, который необходимо выплатить", – добавила директор ЕУЕА.

По ее словам, ассоциации возобновляемой энергетики обратились даже к президенту Украины Владимиру Зеленскому с напоминанием о выполнении обязательств по выплатам старого долга.

"Крайне призываем к тому, чтобы не было никаких сюрпризов негативных и максимально выполнялись все обязательства по меморандуму в полном объеме", – подчеркнула Гуменюк.

Напомним, 10 марта представители иностранных инвесторов написали письмо Зеленскому с требованием вмешаться в критическое игнорирование властью условий меморандума о возобновляемой энергетике, поскольку Кабинет министров нарушает график выплаты долгов за произведенную в 2020 году зеленую электроэнергию.

По мнению президента Американской торговой палаты в Украине Андрея Гундера, Зеленский подставил инвесторов в возобновляемую энергетику своими призывами в Давосе в 2020 году, когда сказал, что государство обеспечит стабильный инвестклимат всем иностранным инвесторам, которые будут вкладывать средства в Украину.

Как сообщалось, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 1 марта выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020 году меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.