Кабмин назначил нового директора НАБУ: кто такой Семен Кривонос

Новым директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) назначен Семен Кривонос, который до этого возглавлял Госинспекцию архитектуры и градостроительства. Назначение нового главы НАБУ было одним из требований ЕС на пути вступления Украины в союз.

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Решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины 6 марта. Кривоноса избрали единогласно: голосовали все члены правительства, кроме вице-премьера Александра Кубракова (конфликт интересов). Директора НАБУ назначают на должность на 7 лет.

"Теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, определенных при получении статуса кандидата. Это демонстрирует нашу целеустремленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении", – прокомментировал решение глава правительства Денис Шмыгаль.

Процессу избрания главы НАБУ предшествовал конкурс. В состав комиссии входили, в частности, международные партнеры Украины.

В результате были определены три кандидата на должность директора НАБУ – это Сергей Гупяк, Семен Кривонос и Роман Осипчук. Предполагается, что Гупяк и Осипчук также займут руководящие должности в Антикоррупционном бюро.

Кто такой Семен Кривонос

До назначения в НАБУ Кривонос возглавлял Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ). До работы в ГИАГ Кривонос долгое время был заместителем главы Одесской таможни. По данным СМИ, Кривонос был самым близким к Офису президента среди трех финалистов на новую должность.

Известным кейсом стала "сдача" Кривоносом одного из столичных застройщиков, который предложил главе ГИАГ $120 тыс. взятки за получение разрешительных документов. "Сразу, когда я понял, что такое предложение ко мне поступило, я написал заявление в НАБУ о совершении преступления", – рассказывал Кривонос об этом случае.

При этом нынешнее назначение – не первая попытка Кривоноса попасть в НАБУ. Еще в 2016 году он выиграл конкурс на должность главы Одесского территориального управления НАБУ, однако отказался от должности из-за информационной кампании в СМИ.

"Создавался новый антикоррупционный институт, к которому отношусь с огромным уважением, и я просто отказался для того, чтобы даже малейшим образом не навредить НАБУ", – объяснил Кривонос. По его словам, во время конкурса для кандидатов проводилась специальная проверка, в частности о наличии незадекларированных активов, о которых говорилось в "расследовании", появившемся в СМИ.

"Специальную проверку я прошел, был полиграф. Более того, [Артем] Сытник (на тот момент глава НАБУ. – Ред.) в интервью заявил, что информация об этом "коррупционном кейсе" не была подтверждена", – подчеркнул Кривонос.

Во время собеседования на компетентность в ходе конкурса на место главы НАБУ Кривонос заявлял, что "уже имеет менеджерский опыт в "агрессивной среде". Также он поделился такими планами работы НАБУ в случае своего назначения:

анализ уровня реализации стратегического плана НАБУ, чтобы определить, на каком этапе находится Бюро;

эффективное общение с органами, которые нарушают подследственность Бюро;

увеличение количества работников Бюро (Кривонос аргументировал это тем, что многие работники НАБУ сейчас воюют и нагрузка на орган увеличилась);

поддержка взаимодействия с СБУ, НАПК, Госфинмониторингом, Счетной палатой и САП, в частности завершение реализации возможностей НАБУ проводить прослушивание, для чего требуется решение СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Сытник был уволен с должности директора НАБУ в апреле 2022 года. Увольнение произошло в связи с истечением срока его полномочий.

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