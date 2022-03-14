Из-за войны в Украине Африку ждет голод:  глава МВФ оценила последствия российского нападения для мира

Война, которую Россия начала против Украины, может спровоцировать огород в Африке. Кроме того, агрессивная политика страны-оккупанта и для многих других государств принесет социальные последствия.

Об этом сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью CBS. Она отметила, что есть три группы стран, которые могут пострадать больше всего.

"Да, война в Украине означает голод в Африке, но война в Украине также имеет социальные последствия для многих стран. Во-первых, цены на сырье, энергию, зерно, удобрения..", – сказала глава МВФ.

Наибольшее беспокойство вызывает ситуация в странах, которые граничат с Россией и Украиной из-за наплыва беженцев. По словам Георгиевой, такого количества эвакуированных людей европейские страны не видели со времен Второй мировой войны. Пострадать также могут республики Средней Азии и Кавказа – их торговые отношения связаны с РФ и Украиной больше, чем с другими государствами.

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При этом есть еще две группы стран, которых могут ждать последствия из-за войны, начатой Россией.

"Первая группа – это страны, которые еще не оправились от экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Для них это потрясение особенно болезненно. И вторая группа –государства, которые зависят от импорта энергии из РФ", – сказала Георгиева.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская экономика вскоре столкнется с огромными проблемами из-за войны против Украины, говорит глава Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин. Люди в РФ станут беднее, а многие лишатся работы и средств к существованию. Страну ждет рост преступности и всплеск алкоголизма и наркомании.

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