"Если коротко, то п**дец": российский политик назвал 5 последствий для экономики РФ из-за войны против Украины

Российская экономика вскоре столкнется с огромными проблемами из-за войны против Украины, говорит глава Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин. По его словам, люди в РФ станут беднее, а многие лишатся работы и средств к существованию. Страну ждет рост преступности, всплеск алкоголизма и наркомании, новый расцвет микрофинансовых организаций и мошеннических схем.

"Рубль с грохотом упал. Сотни иностранных компаний покинули нашу страну. Банки под санкциями, золотовалютные резервы заморожены. Мы на пороге нефтяного эмбарго. Что ждет российскую экономику? Если коротко, то п**дец", – написал Яшин в своем Facebook. Он прогнозирует для РФ такие последствия:

Дефицит товаров и услуг

Яшин объясняет, что значительную часть спроса россиян ранее удовлетворяли западные компании, но теперь последние уходят из страны-агрессора. В то же время никакого серьезного импортозамещения за последние 8 лет так и не произошло. Эксперт напоминает, что даже завод ВАЗ остановился из-за прекращения поставок немецких деталей.

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Бюджетные дыры

Уход иностранного бизнеса сократит налоговые поступления. "Один только McDonald's платил по 165 млрд в год. Нефтяное эмбарго вынудит нас продавать нефть Китаю по дешевке. Денег станет гораздо меньше, а это значит, что можно забыть про индексацию зарплат и пенсий, а также про социальные программы", – отмечает Яшин.

Рост цен

На фоне обесценивания валюты и явных перспектив дефолта разгоняется инфляция. При этом уже цены в магазинах подскочили, но это далеко не конец. "Чем дольше длится война, тем дороже будет жизнь в России", – объясняет специалист.

Безработица

Уход и приостановка бизнеса в РФ крупных компаний оставит без работы десятки тысяч людей, а попытки национализировать и сохранить этот бизнес окончатся неудачей, говорит Яшин.

"Чиновникам кажется, что можно просто переименовать "Макдональдс" в ресторан "У дяди Вани" (как предложил Володин), и все заработает само собой. В итоге выставят себя на посмешище, а люди все равно останутся на улиц", – указал он.

Социальный кризис

Он неизбежно последует за экономическим. Россиян ждет рост преступности, всплеск алкоголизма и наркомании, новый расцвет микрофинансовых организаций и всевозможных мошеннических схем, подытожил Яшин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы из танка расстреляли маму с сыном прямо во дворе их ЖК в Ирпене под Киевом. Похоронить убитых соседи смогли во дворе дома. На маленьком холмике земли стоят две наспех сколоченные из досок таблички с именами и датами рождения.

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