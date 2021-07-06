Из-за повышения тарифов на перевозки товары подорожают, а УЗ лишится клиентов, – Петриченко

Повышение тарифов на грузовые перевозки, которое инициирует Мининфраструктуры, приведет к подорожанию товаров, которые поставляются по железной дороге. К тому же, если "Укрзализныця" не улучшит качество услуг, ее клиенты-грузоотправители будут искать альтернативные виды транспорта для перевозки грузов.

Об этом заявила президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко.

"Предприятия будут считать, насколько вырастут их расходы, связанные с транспортировкой и дополнительными сборами. И рассматривать альтернативные виды транспорта для перевозки своих грузов либо доставки сырья. Это однозначно. Поскольку и собственники подвижного состава, и операторы, и экспедиторы, и конечно же получатели и отправители получат удорожание транспортной составляющей своих расходов. Так что в данном случае повышение тарифов - просто непродуманный на наш взгляд шаг", - заявила она.

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По ее словам, Министерство инфраструктуры и УЗ должны прежде всего побеспокоиться о качестве предоставления услуг, о техническом и коммерческом состоянии подвижного состава и о наличии тепловозной тяги на всех участках. И только после этого рассматривать вопросы повышения тарифов.

"А мы прекрасно знаем последние события прошлой недели, когда было критическое состояние по наличию дизельного топлива. Составы стояли, потому что локомотивы не были обеспечены топливом! Вот о чем нужно в первую очередь думать. А не о том, что повышать стоимость своих услуг", - подчеркнула Петриченко.

Она высказала уверенность, что стоимость услуг нужно повышать, только когда цена и качество соответствуют. Но министерство инфраструктуры использует не европейскую практику, а старые методы, и позволяет предприятию-монополисту просто повысить цену своих услуг.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Согласно проекту, внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят – на 30% и 15% соответственно.

Как известно, в начале июля движение товарных поездов "Укрзализныци" оказалось под угрозой полной остановки из-за отсутствия дизтоплива. Были остановлены 59 грузовых поездов, 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов, из-за чего УЗ теряла около 8 миллионов гривен. Сейчас компания закупает топливо маленькими партиями, по ценам, гораздо выше рыночных.