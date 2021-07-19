Из-за низких цен и долгов на рынке электроэнергии Павлоград может остаться без средств к существованию – мэр

Город Павлоград (Днепропетровская область) из-за кризиса в энергетике может недополучить миллионы гривен и остаться без средств на содержание социальной и коммунальной инфраструктуры и оплату труда.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил мэр Павлограда Анатолий Вершина.

"Городской бюджет Павлограда, как и любого другого города Украины, зависящий от бюджетообразующих предприятий. Тех, которые платят значительные налоги в казну города. Но уже сейчас известно, что из-за критической ситуации в энергетике, предприятия отрасли, работающие на территории города, могут полностью выполнять свои налоговые обязательства. Мало того, если ситуация не изменится, есть риск остановки этих предприятий. А это – рост социального напряжения в нашем городе ", - заявил Анатолий Вершина.

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По его убеждению, предприятия атомной и тепловой генерации не имеют средств для проведения ремонтов и подготовки к зиме, и уже длительное время работают в убыток.

Мэр отметил, что в заложниках ситуации оказались не только павлоградцы, но и жители других общин.

Мэр Павлограда призвал не оставлять город без средств к существованию, а Правительство, Минэнерго, НКРЕКП, областную государственную администрацию вмешаться в ситуацию и не допустить бюджетную и социальный кризис в регионах, вызванную угрожающей ситуацией в энергетической отрасли.