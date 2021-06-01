Из-за непрофессиональности правительства мы вынуждены покупать газ для населения втридорога, – Шахов

В Украине свободный рынок газа работает только в интересах олигархов и ни один из поставщиков не снизил цену, несмотря на обещания правительства, поэтому власть должна вернуть государственное регулирование рынка.

Об этом заявил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов, сообщает сайт политической силы.

"Весь разрекламированный "рынок" газа на практике оказался фикцией, карманной игрушкой олигархов. Правительство настояло, чтобы компании установили годовой тариф не в момент самой низкой стоимости закупки газа – летом, а в апреле, когда прогнозировать цены почти невозможно. В результате украинцы получили очередной рост тарифов", – цитирует пресс-служба нардепа.

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Шахов подчеркнул, что защитить потребителей должно правительство, а цены можно снизить повышением собственной добычи газа, закупками необходимых объемов летом, сокращением цепочки поставщиков и обеспечением ее прозрачности.

"Такие тарифы на газ являются результатом того, что правительство даже не пытается обеспечить газом украинских бытовых потребителей по доступной цене. В Украине достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать себя газом собственной добычи. И только из-за непрофессиональных действий правительства и аппетитов газовых олигархов мы до сих пор вынуждены покупать газ для населения втридорога. Правительство должно прекратить делать вид, что в Украине есть рынок газа, и подумать не о самопиаре, а о людях, которые не способны оплачивать космические платежки", – убежден политик.