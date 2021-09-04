Из-за непогашенных долгов на балансирующем рынке ПАО "Центрэнерго" вынуждено просить у госбанков кредит на сумму около 1 млрд грн для закупки угля перед отопительным сезоном.

Об этом сообщает Энергореформа со ссылкой на комментарий Фонда госимущества Украины.

Необходимость получения кредита в "Центрэнерго" объяснили дефицитом оборотных средств, связанным с длительными задержками в 8-9 месяцев расчетов со стороны НЭК "Укрэнерго" за работу на балансирующем рынке.

"Сумма необходимого кредита равна сумме накопленных "Укрэнерго" просроченных долгов почти в 1 млрд грн", – разъяснили в ведомстве.

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Неделей ранее вопрос привлечения кредитных средств госбанков на закупку угля для формирования необходимых запасов под прохождение отопительного сезона обсуждался на совещании в Минэнерго.

Напомним, долги "Укрэнерго" перед производителями электроэнергии за услуги на балансирующем рынке составляют около 11 млрд грн. По мнению многих экспертов, в преддверии подготовки Украины к отопительному сезону эти средства критически необходимы участникам рынка для закупки топлива, поддержания и ремонта оборудования.

Как сообщалось, 19 августа Хозсуд Киева частично удовлетворил иск КП "Киевтеплоэнерго" к "Укрэнерго" и решил взыскать с ответчика 676,2 млн грн задолженности. "Киевтеплоэнерго" обвинило системного оператора в том, что госпредприятие ненадлежащим способом выполняет обязательства по договору об участии в балансирующем рынке.