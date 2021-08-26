Ипотеку под 7% теперь можно оформить через 'Кристалбанк'

Один из ведущих банков — стратегических партнеров "Киевгорстроя", АО "КРИСТАЛБАНК", подписал с Фондом развития предпринимательства договор о сотрудничестве в рамках Государственной программы "Доступная ипотека 7%".

Таким образом, приобрести квартиру на условиях ипотечного кредитования под 7% отныне можно и через "КРИСТАЛБАНК".

В подписании взяли участие Глава Правления АО "КРИСТАЛБАНК" Леонид Гребинский, исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон и его заместитель Валерий Майборода.

По словам директора Департамента продаж и маркетинга "Киевгорстроя" Татьяны Марковой, которая также присутствовала на мероприятии, участие еще одного банка в программе 7% ипотеки позволит сделать жилье более доступным.

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"На сегодняшний день "КРИСТАЛБАНК" является одним из наших стратегических партнеров. Расширение условий приобретения квартир — это несомненное преимущество. "Киевгорстроем" определено 20 жилых комплексов к участию в программах кредитования. Учитывая, что мы фиксируем стабильный и несколько повышенный спрос на недвижимость, участие еще одного из партнерских банков в ипотечной программе позволит расширить количество потенциальных покупателей. И сделает жилье для украинцев еще более доступным!" — отметила Татьяна Маркова.