Иностранные компании уходят из Украины на фоне слухов об экспроприации газа, – Кучеренко

Информация о намерениях украинского правительства экспроприировать природный газ у частных компаний подтолкнула иностранных трейдеров вывозить свой газ из Украины.

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко в эфире "Украина 24". По его словам, как только этот слух начал распространяться, то некоторые иностранные компании, которые на выгодных для Украины условиях закачали в хранилище свой газ, начали уже его отбирать.

Кучеренко считает, что введение запрета на реализацию газа частными компаниями приведет к сокращению инвестиций в Украину.

Напомним, ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил идею власти запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.

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Это вызвало критику экспертов, нардепов и международных специалистов, которые предупредили о катастрофических последствиях для украинской экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кучеренко заявлял, что правительство полностью провалило подготовку к отопительному сезону и сейчас хочет как во времена советской власти экспроприировать газ у частного бизнеса.