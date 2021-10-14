Идеи об экспроприации частного газа соответствуют интересам России, – нардеп Буймистер

Популистские идеи власти отобрать у частных владельцев их природный газ соответствуют интересам России и ее политического руководства. Решение об экспроприации газа приведет к тому, что частные компании просто сократят добычу украинского газа, а "Нафтогаз" окончательно станет монополистом.

Об этом заявила в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

"В интересах "запоребрика" или когнитивный диссонанс власти. Популисты-приспособленцы окончательно сломают недостроенный энергетический рынок и выполнят задание Кремля. Ведь Путин давно мечтает "сломать" независимый энергетический рынок в Европе, а с ним и весь Европейский Союз", – отметила она.

По словам нардепа, то, как к этому отнесутся западные партнеры, никого не волнует.

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"Затем, обвинив олигархов, власть пойдет на поклон в Москву по долгосрочному прямому контракту. А в обмен Кремль выдвинет политические требования – отказ от Крыма, выборы на Донбассе... ну, стандартный перечень. Таким образом, Украину окончательно сольют под тоталитарный режим Путина. И случиться все может уже в этом отопительном сезоне", – подытожила Буймистер.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Кучеренко заявлял, что правительство полностью провалило подготовку к отопительному сезону и сейчас хочет как во времена советской власти экспроприировать газ у частного бизнеса.