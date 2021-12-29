Инициатива с 'экономическим паспортом' не может быть реализована в Украине,– Макагон

Из-за постоянно растущей инфляции инициатива президента "экономический паспорт украинца" обречена на провал, и станет лишь очередным ограблением народа. Об этом заявил экономист Юрий Макагон.

"Это очередное ограбление! Гривна каждый день теряет в паритете валют. Про 18 лет даже речь не идет", - пояснил он.

Он также напомнил схему, существовавшую в Советском Союзе – когда людям, в обмен на деньги, выдавали сертификаты длительного погашения.

"В свое время у нас был отечественный опыт. Нашим родителям прямо часть зарплаты выдавали облигациями вместо живых денег. С огромным сроком, который отводился на погашение. И потом большую часть денег погасили только тогда, когда они уже ушли из жизни. И я их уже получал как в память о родителях", - рассказал он.

Видео дня

При этом, по его словам, нет никаких гарантий, что эти деньги останутся лежать в Фонде, если военно-политическая ситуация в стране изменится. Поэтому подобную инициативу в Украине реализовывать слишком рискованно.

Напомним, проект об "экономическом паспорте украинца" президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду в начале декабря. Он предполагает создание отдельного Фонда для детей с 2019 года рождения. В этот Фонд будут направляться часть ренты за полезные ископаемые, которая заложена в платежки украинцев за коммунальные услуги.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что подобная инициатива дискриминирует детей по году рождения, ведь все они имеют одинаковые права на украинские недра. В свою очередь экономист Борис Кушнирук отметил, что подобный проект в условиях дефицита госбюджета Украины приведет только к наращиванию государственного долга на десятки миллиардов гривен.