Импортом тока из России занимаются коллаборационисты, – Тарас Чорновил

Закупка электроэнергии из России в условиях вооруженной агрессии этой страны против Украины называется коллаборационизмом.

Об этом заявил экс-народный депутат, политик Тарас Чорновил в эфире телеканала "Прямий".

"С Россией торгуют коллаборационисты и торговали коллаборационисты. То, что сейчас постоянно растет (импорт – ред), мы умышленно гробим ядерную энергетику для того, чтобы пустить российское электричество – это и называется коллаборантством", – заявил Чорновил.

Он отметил, что единственно допустимое сотрудничество со страной-агрессором в условиях войны в энергетической сфере – это транзит российских энергоносителей в Европу.

"Есть крайняя единственная точка – критический импорт или единая точка – это наши обязательства перед Европейским Союзом, где мы выполняем транзитную функцию. Все, точка, на этом остановились", – добавил экс-нардеп.

Напомним, с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России благодаря поправке нардепа Андрея Геруса. За первую неделю объем импорт из РФ вырос более чем вдвое. Всего с начала месяца Украина приобрела у России 8,5 млн кВт часов электроэнергии.