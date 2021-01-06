Импорт тока с Белорусской АЭС Лукашенко грозит партнерству Украины с ЕС, – нардеп

Закупка электроэнергии с Белорусской АЭС ставит под угрозу партнерские отношения Украины и стран-членов Европейского союза.

Об этом заявил народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Валентин Наливайченко в своей колонке на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

"Последствия бессмысленного и вероятно коррумпированного решения о закупке электричества из Беларуси будут довольно серьезными. Более нелепого внешнеполитического решения от украинской власти не можно было не представить", – отметил нардеп.

По его информации, в Еврокомиссии крайне разочарованы решением Украины сотрудничать с Белорусской АЭС, которой страны-члены ЕС – Польша, Литва, Латвия и Эстония – объявили бойкот.

"Сказать, что европейские партнеры разочарованы решением украинских властей покупать электричество с Белорусской АЭС, – ничего не сказать. Еще осенью 2020-го украинская власть на официальном уровне уверяла партнеров из Евросоюза, что в любом случае не планирует сотрудничать с путинской АЭС в Беларуси, а с нового года вероломно начала покупать (!) у нее ток ", – подчеркнул Наливайченко.

Нардеп напомнил, что парламенты стран Балтии на законодательном уровне ввели запрет на покупку тока с Белорусской АЭС и благодаря этому АЭС фактически потеряла целевой рынок сбыта.

"Но тут случилось то, чего европейцы и представить себе не могли – на помощь Лукашенко и Путину пришла Украина. Что это? Это ничто иное, как наглая диверсия против национальных интересов Украины. Российская пятая колонна внутри страны поставила под угрозу основу основ поддержки нашего государства в ЕС и НАТО", – добавил нардеп.

Напомним, импортные поставки электроэнергии с Белорусской АЭС осуществляют три компании – "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЭРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

Как сообщалось ранее, Украина закупала электроэнергию у России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн. Импорт спровоцировал крупнейший за годы независимости кризис на энергорынке.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе, после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.