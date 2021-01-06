Імпорт струму з Білоруської АЕС Лукашенка загрожує партнерству України з ЄС, – нардеп

Гліб Іванов Економіка 15:05, 6.01.2021 Оновлено: 15:26, 6.01.2021

Закупівля електричної енергії з Білоруської АЕС ставить під загрозу партнерські відносини України та країн-членів Європейського Союзу.

Про це заявив народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом Валентин Наливайченко у своїй колонці на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

"Наслідки безглуздого і ймовірно корумпованого рішення про закупівлю електрики з Білорусі будуть доволі серйозними. Більш недолугого зовнішньополітичного рішення від української влади годі було й уявити", – зазначив нардеп.

За його інформацією, у Єврокомісії вкрай розчаровані рішенням України співпрацювати з Білоруською АЕС, якій країни-члени ЄС – Польща, Литва, Латвія та Естонія – оголосили бойкот.

"Сказати, що європейські партнери розчаровані рішенням української влади купувати електрику з Білоруської АЕС, – нічого не сказати. Ще восени 2020-го українська влада на офіційному рівні запевняла партнерів з Євросоюзу, що в жодному разі не планує співпрацювати з путінською АЕС у Білорусі, а з нового року віроломно почала купувати (!) у неї струм", – наголосив Наливайченко.

Нардеп нагадав, що парламенти країн Балтії на законодавчому рівні ввели заборону на купівлю струму з Білоруської АЕС і завдяки цьому АЕС фактично втратили цільовий ринок збуту.

"Але тут трапилося те, чого європейці й уявити собі не могли, – на допомогу Лукашенку і Путіну прийшла Україна. Що це? Це ніщо інше, як зухвала диверсія проти національних інтересів України. Російська п‘ята колона всередині країни поставила під загрозу основу основ підтримки нашої держави в ЄС та НАТО", – додав нардеп.

Нагадаємо, імпортні поставки електроенергії з Білоруської АЕС здійснюють три компанії – "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова і "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

Як повідомляли раніше, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019-го до березня 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюють від 3 до 5 млрд грн. Імпорт спровокував найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку.

Тимчасову заборону на імпорт із Росії було введено навесні 2020 року, зокрема після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

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