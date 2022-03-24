Импорт освободили от НДС и пошлины: Рада приняла законопроект
Верховная Рада 24 марта освободила от пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС) импорт ввозимых предприятиями товаров. Также освобождаются от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.
Предполагается также, что по решению Кабинета министров в период военного положения можно ввозить отдельные категории товаров без предоставления таможенникам разрешительных документов. Об этом говорится в карточке Законопроекта № 7190. Также закон предусматривает:
освобождение от НДС операции по ввозу товаров "упрощенцами" 1-3 групп;
освобождение от уплаты налога на жилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий (за 2021 и 2022 годы);
продление до 6 месяцев срока, в период которого после войны необходимо подать отчетность.
Ранее Зеленский анонсировал программу помощи украинским беженцам. Глава государства уже поручил Кабмину разработать комплексную программу для помощи гражданам, которые лишились дома из-за войны, которую развернула РФ.
"Первый компонент – финансовый. Денежная помощь для всех беженцев – взрослых и детей. А также господдержка рабочих мест для таких людей там, где они временно пребывают", – рассказал Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе один из снарядов, выпущенных российскими оккупантами, попал в подвал частного дома. От взрыва погибла 38-летняя Татьяна Плохих, ее мама и младшая дочь. Была тяжело контужена родная сестра Татьяны, родственники ищут ее, связи с оставшимися членами семьи сейчас нет.
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