Илон Маск стал самым богатым человеком в мире – Bloomberg

Юрий Сергиенко Рынки и компании 17:58, 7.01.2021 Обновлено: 18:12, 7.01.2021

Глава Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса.

Как пишет пишет Bloomberg, это произошло во время торгов, когда стоимость акций его компании превысила $796.

Теперь состояние Маска составляет более 185 млрд долларов против 184 млрд долларов у Безоса.

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