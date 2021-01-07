Ілон Маск став найбагатшою людиною в світі – Bloomberg

Глава Tesla Ілон Маск став найбагатшою людиною в світі, обігнавши засновника Amazon Джеффа Безоса.

Як пише пише Bloomberg, це сталося під час торгів, коли вартість акцій його компанії зросла до $796,38 (на 5,38%).

Тепер статки Маска становлять понад 188,5 млрд доларів проти 184 млрд доларів у Безоса, який утримував це звання з 2017 року.

Глава Tesla коротко відреагував на рейтинг, написавши у Twitter: "Як дивно". Далі він додав: "Що ж, повернемося до роботи".

Twitter Ілона Маска.

Статки Маска, який також очолює SpaceX, на початку 2020 року оцінювалися приблизно у 27 млрд доларів, тоді він не входив навіть у десятку найбагатших людей. Потім почалося стрімке зростання акцій Tesla на 734%, завдяки стабільному прибутку і включенню в індекс S&P 500. Після цього статки бізнесмена зросли на 150 млрд доларів, що більше, ніж всі статки засновника Microsoft Білла Гейтса у 132 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбагатші люди планети збільшили свої статки в 2020 році на 20%, незважаючи на пандемію COVID-19 і загальний економічний спад. За даними Forbes, більше 2200 мільярдерів у світі стали багатшими в минулому році на $1,9 трлн.