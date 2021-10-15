Идея власти забрать газ у частных собственников лишит Украину инвестиций – Гордон

Стремление власти отнять газ у частных производителей по его себестоимости напоминает практики большевицкой власти и лишит Украину доступа к инвестициям. Об это заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина24".

"Что касается газа… Интересная история. Т.е. сегодня правительство говорит, что готово закупать у частных компаний газ по себестоимости, забирать газ по себестоимости. Что это за большевики такие? Что это такое? А как бизнес сюда пойдет? А кто захочет иметь с ними дело? С нами дело кто захочет иметь, когда можно так брать и забирать", - заявил Гордон.

По его словам, правительство провалило подготовку к отопительному сезону.

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"У меня есть тревожное ощущение, что правительство завалило отопительный сезон. Я очень хочу ошибиться. Я помню 1995 год, зиму, когда я сидел в квартире, обложенный обогревателями, еле топили батареи. Сейчас мы сидим в квартирах и мерзнем просто", - добавил журналист.

Напомним, ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил идею власти запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.

Это вызвало критику экспертов, нардепов и международных специалистов, которые предупредили о катастрофических последствиях для украинской экономики.