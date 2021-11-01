ICC призвал Раду ускорить рассмотрение закона о системах накопления энергии

Проект закона уже 5 раз был включен в повестку дня, однако его так и не успевали рассмотреть. Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine) просит спикера Руслана Стефанчука посодействовать оперативному рассмотрению парламентом проекта закона №5436-д об имплементации европейских директив в отношении систем накопления энергии.

Об этом говорится в письме комитета.

"Просим вас посодействовать как можно скорейшему включению законопроекта №5436-Д в повестку дня для рассмотрения депутатами и принятия в первом чтении", – говорится в письме.

В ICC Ukraine отметили, что проект закона №5436-Д уже 5 раз был включен в повестку дня, однако его так и не успевали рассмотреть. Это было 23, 24 сентября, 6, 21 и 22 октября, добавили в ICC Ukraine.

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Комитет Международной торговой палаты указал спикеру Руслану Стефанчуку на важность принятия проекта закона для развития энергосистемы Украины и имплементации европейских норм в нашей стране.