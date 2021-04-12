IBOX Bank увеличивает уставный капитал до 300 млн грн во II квартале 2021 года

Глеб Иванов Экономика 17:56, 12.04.2021 Обновлено: 17:57, 12.04.2021

Банковская система Украины демонстрирует одни из лучших показателей финансового здоровья в украинской экономике, и этот тренд, похоже, будет закреплен и в 2021 году. Об этом свидетельствуют как заявления топ-менеджмента банков и регулятора, так и финансовые результаты.

Одним из банков, которые демонстрируют финансовую стабильность и положительную динамику развития, является АО "АЙБОКС БАНК". Согласно статистике Национального банка Украины, банк находится в лидерах рейтинга среди банков своей группы. В чем именно заключается лидерство?

Показатели финансовой деятельности банков по состоянию на 01.01.2021:

С представленной статистики можно увидеть, что единственным банком, который получил более 100 млн грн прибыли и имеет регулятивный капитал меньше 500 млн грн, есть АЙБОКС БАНК. Это делает его самым прибыльным украинским банком в своей банковской группе.

К тому же, IBOXBank демонстрирует рекордную рентабельность капитала (соотношение чистой прибыли к регулятивному капиталу) на уровне 30%. По этому показателю банк занимает четвертое место среди всех банков Украины, наряду с Ситибанк (53,04% и лидерами рейтинга надежности: ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (31,61%) и АО КБ "ПриватБанк" (47,01%).

Именно поэтому решение об увеличении уставного капитала кажется логичным решением для банка, учитывая уверенное увеличение доходов в течение 2020 года.

"Планы об увеличении уставного капитала IBOX Bank были неоднократно озвучены на собрании акционеров, и это, безусловно, является частью нашей стратегии развития, благодаря которой нам удалось достичь существенных финансовых результатов за 2020 год. Соответствующее решение по этому поводу может принято уже этой весной", – заявила заместитель председателя правления АО "АЙБОКС БАНК" Заряна Кивак.

Напомним, в 2020 году IBOXBankстал принципальным членом платежных систем Mastercard и Visa. Это позволило банку запустить интернет-эквайринг для бизнеса в ноябре 2020 года. Достижения стали результатом ребрендинга и новой стратегии развития банка, за которые 28 октября международный финансовый клуб "Банкиръ" признал АО "АЙБОКС БАНК" лучшим транзакционным банком 2020 года.

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