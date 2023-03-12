'Хотят разрушить все': в NYT назвали отрасль экономики Украины, на которую нацелилась Россия

Аграрная промышленность не может развиваться в Украине из-за минирования полей. Работники, которые решают, несмотря на все опасности, выходить на поля, подвергают себя значительным рискам.

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Об этом сообщило издание NYT. В настоящее время нет никаких признаков того, что сельское хозяйство в ближайшее время вновь станет двигателем украинской экономики.

Несмотря на то, что российские войска, которые когда-то оккупировали многие поля на юге Украины, давно покинули эти территории, они оставили после себя колоссальное количество взрывчатых веществ, некоторые из которых были брошены, а другие были устроены как ловушки.

Украинские военные вытеснили российские войска из значительной части Херсонской области прошлой осенью, а восстановление после восьми месяцев оккупации все равно остается медленным.

"Есть ощущение, что русские просто хотели все разрушить", – заявляют специалисты, изучающие эти территории.

Российские войска по-прежнему контролируют территорию к востоку от Днепра, а это означает, что большая часть недавно освобожденных земель остается в пределах досягаемости вражеской артиллерии. В районах на более безопасном расстоянии, украинские саперы все еще должны обследовать и удалить тысячи наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, прежде чем кто-либо работники сельского хозяйства вернуться к нормальной жизни.

По оценкам HALO Trust, всемирной организации по разминированию, мины и взрывчатые вещества могли загрязнить территорию размером с Великобританию. Ни в одном регионе эта проблема не стоит так остро, как в Херсонской области, где российские войска практически везде оставили взрывчатку после того, как украинские солдаты заставили их уйти этой осенью.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за большого количества мин на освобожденных от российских оккупантов территориях Украина рискует не засеять около 500 тыс. га. Речь идет о районах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей. В южных областях, по предварительным расчетам, можно будет очистить от мин от 30% до 60% посевных площадей. Однако точные данные появятся только к концу марта.

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