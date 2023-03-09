Хотела узнать, когда разбогатеет: в Хмельницкой области женщина заплатила более 67 тысяч гривен за консультацию таролога

Курйозный случа произошел в Хмельницкой области. Там женщина заплатила более 67 тысяч гривен за консультацию таролога.

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Об этом сообщает полиция Хмельницкой области. Отмечается, что она хотела узнать, когда разбогатеет.

"В Каменецком за консультацию таролога женщина перечислила более 67 тысяч гривен Поняв, что не получила желаемую помощь, потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о мошеннических действиях", – сказано в сообщении.

Женщина сначала просматривала в соцсетях видео таролога, а потом написала ему в мессенджер и начала непосредственное общение.

Так она заказала индивидуальное расписание и консультацию, за что перечислила более 67 тысяч гривен и лишь со временем, поняла, что не получила никакой новой информации и помощи.

"Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о мошеннических действиях. Пока правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия и призывают граждан быть более осмотрительными. Особенно, когда речь идет о столь значительных суммах средств", – сказано в сообщении полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после начала полномасштабной войны изменились самые популярные схемы онлайн-мошенничества. Если до февраля-2022 наиболее распространенным был обман в интернет-магазинах, то теперь активизировались псевдоволонтеры и подставные перевозчики. Также растет популярность фишинга.

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