Гройсман заявил о попытке Кабмина провести мегакоррупционную сделку с газом

Экспроприация газа у частных компаний может стать частью масштабной коррупционной сделки с последующей перепродажей этого газа по завышенным ценам.

Об этом заявил экспремьер-министр Владимир Гройсман, пишет "Главком".

"Я считаю, что это мегакоррупционная история, мегакоррупционная схема, которую они хотят использовать, забрав газ в частных, потом его продать, и на этом заработать", – заявил экспремьер в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что власть полностью провалила подготовку к отопительному сезону, не создав достаточных запасов газа в период низких цен.

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"Просто надо быть честными перед людьми. Они выходили в октябре прошлого года и говорили о том, что у них есть газ по 4700 грн. У меня вопрос – где делся газ по 4700? У вас было 28 млрд. кубов газа, куда вы его дели? И сегодня вы хотите продавать по 10-15 грн., а бюджетным учреждениям уже по 16-17 грн., а бюджетным учреждениям, которые имеют свои отдельные котельные по 35-40 грн., но сегодня уже вся страна замерзает ", – добавил Гройсман.

Напомним, ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил идею власти запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.

Это вызвало критику экспертов, нардепов и международных специалистов, которые предупредили о катастрофических последствиях для украинской экономики.

По данным АО "Укртрансгаз", Украина вошла в отопительный сезон 2021 – 2022 годов с запасом газа в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году.