Гройсман объяснил, как Украина оказалась на грани веерных отключений

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
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Гройсман объяснил, как Украина оказалась на грани веерных отключений

Власть полностью остановила реформу рынка электрической энергии и начала методично разрушать энергетическую систему страны, что в конечном итоге привело к нынешнему дефициту угля и риску веерных отключений потребителей.

Об этом заявил премьер-министр (2016-2019) Владимир Гройсман в эфире "Украина24", пишет "РБК".

"Украина приняла на исполнение с европейскими партнерами закон о рынке электрической энергии. Мы его начали внедрять. У нас были совершенно четкие параметры... Пришли на смену нам несколько правительств, и они до этого дня протянули, как могли. То есть, они сегодня методично уничтожают энергетическую систему страны", - отметил экс-премьер.

По его словам, из-за непрофессионализма власти, на рынке искусственно созданы миллиардные долги перед атомной генерацией, а шахты и тепловые электростанции находятся на грани остановки.

"Они сегодня ставят страну в огромную опасность. Огромные долги атомки. Шахты остановлены с точки зрения наращивания запасов угля для ТЭС. ТЭС останавливаются. И притом при всем, что у нас прекрасная сбалансированная энергосистема", - подчеркнул экс-премьер.

Напомним, Украина открыла рынок электроэнергии с 1 июля 2019 года, однако на уровне вторичного законодательства реформа не была завершена. В частности, на рынке до сих пор присутствует перекрестное субсидирование и чрезмерное административное вмешательство.

15 января 2021 года из-за нехватки угля на государственных ТЭС компании "Центрэнерго" системный оператор НЭК "Укрэнерго" предупредил о возможном отключении потребителей.

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