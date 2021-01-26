Гройсман о цене газа для населения: в государстве разворачивается большая газовая афера

Вопросы ценообразования на газ для населения в Украине приобретает признаки крупной финансовой аферы. От нее пострадают украинцы, которые вынуждены платить непонятную стоимость топлива.

Об этом в эфире "Свобода слова на ICTV" сказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

"В начале отопительного сезона в Украине в хранилищах было достаточно газа для прохождения всего отопительного сезона. В октябре газ стоил на уровне 4,7 грн за кубометр. Откуда появилась цена в 7 грн, а с доставкой все 10 грн?", – сказал он.

По словам политика, власть, устанавливая различные ограничения как "большую услугу" просто жульничает и забирает у людей деньги.

"Честная цена газа на этот отопительный сезон – 4700 за тысячу кубометров. Остальное – вы (власть) просто забираете у людей деньги", – отметил Гройсман.

Он также обратил внимание, что недостаток денег для выплат субсидий – составляющая сегодняшнего кризиса, ведь в бюджет-2021 газ просчитывался именно по цене 4,7 грн за кубометр. Теперь ресурс надо искать в пожарном порядке.

"Безответственная политика действующего правительства приводит к страданиям людей", – отметил политик.