Грищук нарушил закон по делу 'Роттердам +', – Наливайченко

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук вышел за пределы своих полномочий. Он незаконно отменил решение прокуроров о закрытии дела "Роттердам+".

Об этом заявил народный депутат, экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко в Facebook.

"Мы с вами стали свидетелями того, как так называемая "антикоррупционная инфраструктура" окончательно превратилась в орудие политической борьбы. В результате мы имеем грубое нарушение закона и норм Конституции со стороны правоохранительных органов и окончательную дискредитацию антикоррупционных органов в глазах общества", - сообщил Наливайченко.

Экс-глава СБУ подчеркнул, что в этот же и.о. руководителя САП Грищук еще несколько месяцев назад публично заявлял, что он как исполняющий обязанности не имеет законных полномочий никоим образом пересматривать решения прокуроров в этом деле.

"Судя по всему, что-то приятное для господина Грищука произошло за последние 7 дней, раз он так охотно изменил свое мнение", - добавил нардеп.

Само же дело "Роттердам+", которое за последний год дважды открывали и закрывали, по словам Наливайченко, в глазах общества давно превратилось в анекдот.

"Лично просматривал материалы этого дела и еще раз хочу подчеркнуть: никаких оснований говорить о совершении преступления нет. Все эта дело оказалась очередным фейком, поверить в который нас заставляли последние 4 года", - подытожил Наливайченко.

Напомним, 21 января 2021 году САП повторно закрыло дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Дважды сторона обвинения требовала заменить прокурора по делу, который их не устраивал. ВАКС дважды отказывал в этом требовании, указывая на обоснованность доводов прокурора.

Корректность формульного ценообразования на уголь было подтверждено Антимонопольным комитетом, ВАКС, Офисом генерального прокурора, а также международными и украинскими экспертными институтами.