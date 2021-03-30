Государство должно стимулировать модернизацию промышленности, а не повышать налоги – экологи

Средства от налога на выбросы СО2 должны направляться на екомодернизацию промышленных предприятий, а не на решение проблем "зеленой" энергетики. Об этом говорится в заявлении Профессиональной ассоциации экологов Украины.

"Средства по налогу на СО2 необходимо направлять на модернизацию и декарбонизации предприятий, где эти выбросы СО2 осуществляются – в индустриальные регионы. Предложенная концепция по финансированию "зеленой" энергетики никаким образом не стимулировать процесс экологической модернизации промышленности", - отмечается в заявлении.

Экологи напомнили о европейском опыте екомодернизаци промышленности для уменьшения уровня выбросов СО2, отметив, что государства при этом применяли различные инструменты для стимулирования модернизации. В частности, оказывали поддержку в виде субсидий, дотаций, налоговых льгот, возврат налогов, льготных кредитов, грантов и тому подобное. И отметили: Украина также стоит применить эти инструменты.

"Рост ставок налога и сокращение инвестиций в повышение энергоэффективности украинских промышленных предприятий – это будет не тот целевой результат, который улучшит состояние окружающей среды", - отметили в ПАЕУ.

В ПАЕУ также обратили внимание, что обязательства перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников взяла на себя государство, и именно она должна обеспечивать их выполнение в соответствии с законодательством. И призвали отклонить концепцию по финансированию за счет налога на выбросы двуокиси углерода возобновляемых источников энергии, подчеркнув, что это не будет способствовать декарбонизации промышленности.

Ранее представители промышленных предприятий обратились к премьеру с открытым письмом, в котором предупредили: повышение налога на выбросы СО2 и направление средств на субсидирование "зеленой энергетики" может закончиться полной деиндустриализацией Украины. Они выразили убеждение, что эконалог необходимо направлять на модернизацию предприятий, а для расчетов с "зеленой энергетикой" правительство выпустить зеленые евробонды в ЕС под минимальные проценты.

В свою очередь народный депутат Дмитрий Кисилевский заявил, что власти не повышать налог на выбросы СО2 для предприятий, а предоставлять стимулы, которые помогут промышленности модернизироваться.