Государственные ТЭС впервые увеличили запас угля после помощи от ДТЭК – Минэнерго

Запасы угля на ТЭС государственной компании "Центрэнерго" за выходные выросли на 37%, в тому числе благодаря экстренной поставе 37,5 тыс. т от ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

За выходные дни (с 12 по 17 октября) на все три ТЭС государственной поступило 55,3 тыс. т угля, из которых 37,5 тыс. т или 70%) экстренно поставила компания ДТЭК.

Соответственно, запасы угля на государственных ТЭК за эти дни выросли на 26 тыс. т – с 69,8 до 95,8 тыс. т.

Ранее сообщалось, что 13 октября копания ДТЭК Рината Ахметова экстренно поставила 37,5 тыс. тонн угля на государственные ТЭС "Центрэнерго" и 11 тыс. т угля на Славянскую ТЭС "Донбассэнерго", которые испытывают дефицит топлива.

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Напомним, летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию.

Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.