Госдолг Украины достиг $90 млрд по итогам 2020 года

Совокупный государственный долг Украины по итогам 2020 года вырос на 6,98% – до 90,26 млрд долларов.

В гривневом эквиваленте рост долга составил 19,16% и достиг 2,55 трлн грн. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Совокупный госдолг в декабре вырос на 7,15% в долларах и на 6,41% в гривне.

Прямой государственный долг в прошлом месяце в долларовом выражении вырос на 7,86%. В гривневом рост долга составил 7,12% и достиг 2,26 трлн грн.

Внешний прямой долг в декабре в долларах вырос на 5,25% – до 44,51 млрд долларов.

Гарантированный государством долг в прошлом месяце увеличился на 1,87% – до 10,35 млрд долларов. В гривневом эквиваленте рост долга составил 1,21% и достиг 292,7 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине государственный долг достиг отметки 2,3 трлн грн. Проект бюджета на 2021 год рассчитан с учетом огромного дефицита, который снова придется покрывать новыми долгами.

Уже в следующем году каждый украинец отдаст по 10 тысяч гривен на обслуживание долгов.