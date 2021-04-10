GMK Center оценивает спад экспорта ГМК Украины из-за СВАМ в €200 млн в год

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
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Экспорт украинской металлургии терпит потери от введения Евросоюзом Carbon Border Adjustment Мechanism

Информационно-аналитический центр GMK Center оценивает ежегодные потери экспорта украинской металлургии от введения Евросоюзом Carbon Border Adjustment Мechanism (СВАМ) в размере €155-200 млн в год в зависимости от сценария. Также это снизит финансовые результаты отрасли на €105-200 млн в год.

Об этом в ходе круглого стола "Влияние СВАМ на металлургию Украины" рассказал Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center.

Под действие СВАМ подпадает около €2,5 млрд металлургического экспорта в год. Точные масштабы ущерба для национальных производителей зависят от формы реализации СВАМ.

"Сейчас рассматриваются два основных сценария применения СВАМ: с предоставлением бесплатных квот на выбросы для производителей импортной продукции (Сценарий №1) и без предоставления бесплатных квот для импорта с одновременной отменой бесплатных квот для производителей в ЕС (Сценарий №2). Сценарий №2 предполагает в разы большие суммы платежей за СВАМ и является наименее приемлемым для производителей импортной продукции, в частности украинских", – отметил Андрей Тарасенко.

Внедрение СВАМ значительно сильнее повлияет на украинских производителей, чем на компании из стран-конкурентов. Зависимость украинских производителей стали от рынка ЕС в 2,5 раза выше, чем у производителей России, в 5,7 раза выше, чем у металлургов Южной Кореи, в 11 раз выше, чем у производителей Индии.

В результате действия "углеродного налога" можно ожидать уменьшение объема производства чугуна на 500 тыс. т (-2,5% относительно уровня 2019 года) и длинного проката (в т. ч. квадратной заготовки) – на 110 тыс. т (-1,4%).

По словам Андрея Тарасенко, также это может привести к снижению объема капитальных инвестиций в размере до €130 млн в год (-12% относительно уровня 2019 года). В долгосрочной перспективе это будет означать хроническое отставание в инвестициях и проигрыш в конкурентоспособности.

Масштаб негативных последствий действия СВАМ как для отрасли, так и для всей экономики будет углубляться с каждым годом, поскольку цена разрешений на выбросы имеет тенденцию к росту.

Как сообщал GMK Center, в начале марта 2021 года Европейский парламент одобрил резолюцию о введении CBAM. Официальное предложение по CBAM от Еврокомиссии, как ожидается, появится к концу второго квартала 2021 года. Ввести в действие CBAM планируется не позднее 2023 года.

ЕС рассматривает СВАМ как специальный фискальный инструмент, который заставит производителей импортной продукции платить такую же цену за выбросы СО2, которую платят европейские производители.

Украина