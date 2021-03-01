Глобус Банк выдал первый кредит по госпрограмме 'Доступная ипотека 7%'

Глобус Банк выдал первый крадет по госпрограмме "Доступная ипотека 7%". Его получила 32-летняя харьковчанка, известная местная футболистка, которая тренирует детскую команду. Молодая женщина стала владелицей комфортабельной однокомнатной квартиры площадью 46 м2 в новостройке от надежного партнера Глобус Банка - АО "Трест Жилстрой-1".

"Удешевление стоимости ипотечных кредитов для граждан должно стать мощным импульсом для оживления всего рынка жилищной ипотеки, - подчеркнул Александр Харченко, председатель Наблюдательного совета АО "Трест Жилстрой-1". - Надеюсь, что, почувствовав государственную поддержку, ипотечное кредитование в банковских учреждениях выйдет на новый уровень, что позволит привлечь дополнительные средства и увеличить объемы жилой недвижимости".

"Государственная программа предлагает чрезвычайно привлекательные условия и должна значительно расширить круг наших клиентов, - отметила Любовь Карпенко, начальница отделения №10 Глобус Банка. - Мы, в свою очередь, готовы сделать все возможное, чтобы украинцы смогли улучшить свои жилищные условия и увеличить свои возможности".

Программа "Доступная ипотека 7%", которую по инициативе Президента Украины разработало Министерство финансов Украины, дает возможность людям с относительно невысоким уровнем дохода получать жилье в кредит с частичной компенсации процентов государством.

26 февраля Глобус Банк стал одним из первых банков, подписавших договор об участии в программе с Фондом развития предпринимательства, выступает ее администратором.

С условиями кредитования по программе "Доступная ипотека 7%" от Глобус Банка Вы можете ознакомиться здесь