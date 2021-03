Global Finance признало Альфа-Банк лучшим банком в Украине

Альфа-Банк Украина вошел в число лучших банков Центральной и Восточной Европы. Международное издание Global Finance признало Альфа-Банк победителем в номинации The Best Bank in Ukraine в рамках ежегодной премии World’s Best Bank Awards 2021.

Как сообщило издание Global Finance, в этом году лауреатами премии World’s Best Bank Awards, которая вручается 28 год подряд, стали банки, которые внимательно относились к потребностям своих клиентов на сложных рынках и добились высоких результатов, заложив основу для будущего успеха. Банки оценивались по нескольким критериям: рост активов, прибыльность, стратегические отношения, развитие нового бизнеса и инновации в продуктах.

Эксперты издания Global Finance высокооценили обновленную стратегию развития Альфа-Банка Украина, в рамках которой банк поддерживает высокий уровень качества обслуживания, проводит цифровую трансформацию и предлагает более персонализированный клиентский опыт. Одним из ключевых элементов новой стратегии стал запуск в ноябре 2020 года цифрового банка Sense SuperApp с первой в Украине полноценной удаленной идентификацией через видеочат, уникальной персонализацией интерфейса, технологией платежей drag’n’drop и собственным медиа Sense Now внутри цифрового банка.

Журнал Global Finance издается в США с 1987 года и распространяется в 163 странах мира. Издание ежегодно выбирает лучшие финансовые учреждения в различных номинациях по всему миру. Эти награды стали признанным стандартом качества, которому доверяют лидеры корпоративного сектора, банкиры и инвесторы.