Global Finance визнало Альфа-Банк найкращим банком в Україні

Альфа-Банк Україна увійшов до числа найкращих банків Центральної та Східної Європи. Міжнародне видання Global Finance визнало Альфа-Банк переможцем в номінації The Best Bank in Ukraine у рамках щорічної премії World's Best Bank Awards 2021.

Як повідомило видання Global Finance, цього року лауреатами премії World's Best Bank Awards, яка вручається вже 28 рік поспіль, стали банки, які уважно ставилися до потреб своїх клієнтів на складних ринках та домоглися високих результатів, заклавши основу для майбутнього успіху. Критеріями оцінки у рамках премії стали зростання активів, прибутковість, стратегічні відносини, розвиток нового бізнесу та інновації у продуктах.

Експерти видання Global Finance високо оцінили оновлену стратегію розвитку Альфа-Банку Україна: підтримуючи високий рівень якості обслуговування, банк проводить цифрову трансформацію і пропонує більш персоналізований клієнтський досвід. Одним з ключових елементів нової стратегії став запуск у листопаді 2020 року цифрового банку Sense SuperApp з першою в Україні повноцінною віддаленою ідентифікацією через відеочат, унікальною персоналізацією інтерфейсу, технологією платежів drag'n'drop та власним медіа Sense Now всередині цифрового банку.

Журнал Global Finance видається в США з 1987 року і поширюється у 163 країнах світу. Видання щорічно обирає кращі фінансові установи у різних номінаціях по всьому світу. Ці нагороди стали визнаним стандартом якості, якому довіряють лідери корпоративного сектора, банкіри та інвестори.