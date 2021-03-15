Глава УЗ пожаловался на миллиардные долги за льготные перевозки

УЗ удается покрывать расходы на пригородные перевозки за счет пассажиров не более чем на 15%, а на маршрутах дальнего сообщения – на уровне 50%. Об этом заявил председатель правления УЗ Владимир Жмак. При этом даже не все скоростные маршруты приносят прибыль.

"Пассажирские перевозки убыточны. Компенсация за перевозки льготных пассажиров минимальна, задолженность государственных и местных органов власти достигает 2 млрд грн, - сказал в интервью "Интерфакс-Украина" Владимир Жмак. - Покрытие расходов на пригородные перевозки за счет пассажиров – не более 15%, по дальнему сообщению – на уровне 50%. Даже скоростные маршруты для нас не по всем направлениям прибыльны".

При этом он напомнил, что тарифы на пассажирские перевозки не менялись с 2018 года.

"Но даже тогда они не были на уровне самоокупаемости или себестоимости. Однако за последние три года этот разрыв еще больше вырос, так как не было даже минимальной индексации на уровень инфляции", - отметил руководитель УЗ.

Ранее сообщалось, что Укрзалізниця предлагает внедрить системную программу финансовой поддержки компании.

В 2020 году убытки УЗ от пассажирских перевозок увеличились, по сравнению с предыдущим годом, на 26% до 8,7 млрд грн.