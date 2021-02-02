Глава Минфина объяснил, что будет с курсом гривни в 2021 году

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что курс гривни в 2021 году может колебаться в пределах 10%.

"Могут быть незначительные колебания, в границах 10%, но это нормально", – заявил Марченко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, курс национальной валюты продолжит сохранять стабильность.

"Риски того, что будут резкие курсовые колебания, на сегодня отсутствуют. Нет оснований считать, что гривня должна или сильно укрепиться, или сильно девальвировать", – резюмировал Марченко.

Напомним, Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в понедельник, 1 февраля, на отметке 28,13 грн/$. За выходные американская валюта подешевела на 6 копеек.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 34,15 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 5 копеек.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине до 7 февраля 2021-го курс доллара имеет шансы как на укрепление до психологически важной отметки в 28 грн/$, так и на дальнейший рост до 28,3 грн/$. Одним из главных факторов остается сотрудничество с МВФ, которое все еще под вопросом.