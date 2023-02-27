Глава Минэнерго США поразила скорость работы украинских энергетиков после обстрелов РФ

Украинские энергетики очень быстро восстанавливают поврежденные оккупантами объекты энергосистемы с, заявила министерша энергетики США Дженнифер Гренголм.

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По ее словам, в марте будет третий транш финансовой помощи, направленный на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

"Но, что нас поразило, – это то, насколько быстро украинцы привлекают то, что мы присылаем, чтобы возобновить работу как можно скорее. Это действительно захватывает дух: такая устойчивость и столь быстрое выполнение заданий от тех, кто работает над электросетью", - сказала она. она.

Гренголм подчеркнула, что США продолжат помогать Украине чем смогут, поскольку у России есть стратегическая цель – разрушить и уничтожить именно сектор электроэнергетики, потому что это наносит вред людям.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света. В результате обстрелов энергетической инфраструктуры энергосистема Украины понесла почти $7 млрд убытков.