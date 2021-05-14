Глава ГФС Мельник рассказал, как удалось снизить объемы теневого рынка спирта и алкоголя

Государственная фискальная служба усилила контроль над работой спиртзаводов, что позволило уменьшить объемы теневого рынка спирта и алкоголя. Кроме того, ГФС за первые четыре месяца 2021 года изъяла из незаконного оборота 953,4 тыс. литров спирта на сумму 154,6 млн гривен, 427,4 тыс. литров ликеро-водочных изделий на 94,5 млн гривен.

Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник в интервью "НВ.Бизнес". По его словам, работа дала свой результат – теневой рынок уменьшается.

“Мы начали заниматься спиртзаводами. Мы просто сверяем: есть лицензия, нет лицензии, есть наряд на отпуск спирта, есть на изготовление... И контролируем нашим обычным милицейским способом количество машин, получаем информацию от Укрспирта, из Государственной налоговой службы для того, чтобы это все сравнивать" – отметил Мельник.

Он также сообщил, что по решению судов по материалам ГФС заблокировано более 100 сайтов, где продавался контрафактный спирт и алкоголь.

Глава ГФС добавил, что ведомство пребывает в постоянном контакте с легальным бизнесом, который испытает недобросовестную конкуренцию со стороны производителей контрафакта.

По мнению Мельника, дополнительным механизмом снижения объемов теневых рынков может стать контрабанда подакцизных товаров.

Ранее сообщалось, что в составе ГФС заработал Офис эффективного взаимодействия с бизнесом.