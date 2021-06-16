Глава ФГИ: в Украине стартовала большая приватизация – впервые со времен "Криворожстали"

Фонд госимущества возобновил большую приватизацию впервые с 2005 года. Первым объектом станет АО "Объединенная горно-химическая компания", приватизационный аукцион по которой должен состояться уже этим летом.

Об этом заявил Дмитрий Сенниченко, выступая на форуме "Украина 30".

"В Украине стартовала большая приватизация. Впервые со времен "Криворожстали". Мы сделали это вместе с Кабинетом министров, командой Президента, депутатами Верховной Рады и представителями общественности. Я всегда подчеркивал, что только совместная работа даст результат", – заявил Сенниченко.

Первым объектом большой приватизации станет ОГХК, один из крупнейших производителей титанового сырья в мире. Стартовая цена ОГХК определена на уровне 3,7 млрд грн.

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Ускорить приватизацию и повысить ее эффективность призван комплексный законопроект Фонда госимущества, который ныне рассматривается в Верховной Раде.

Помимо инвестиционной составляющей, законопроект содержит норму о том, что 10% от финальной стоимости объектов будут направляться в местные бюджеты.

"Часть средств от приватизации в том или ином регионе должно поступать на развитие соответствующей объединенной территориальной общины. Поэтому прошу наших единомышленников и в дальнейшем поддерживать наше общее дело", – заявил глава ФГИ.

В 2020 году Фонд госимущества перевыполнил план поступлений от приватизации в 6 раз, напомнил Сенниченко. Подспорьем для этого стало изменение правил и механизмом приватизации. С 2020 приватизационные аукционы проходят в режиме онлайн, что исключает субъективный фактор и устраняет коррупционные риски.