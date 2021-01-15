Гетманцев заявил, что фискализация не помешала малому бизнесу в Украине

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что фискализация не помешала развитию малого бизнеса в Украине.

В частности, за последний год число физических лиц-предпринимателей выросло на 26,3 тысячи. Об этом свидетельствует публикация Гетманцева в Telegram.

По состоянию на январь 2020 года количество ФЛП в Украине составляло 1885,9 тысячи, а в январе текущего года выросло до 1912,2 тысячи.

"Вниманию блогеров, активистов и других псевдоэкспертов, отчаянно пытающихся на мифах об убийстве малого бизнеса вследствие карантинов, фискализации и других абсолютно правильных решений власти, попасть в большую политику, просто немного заработать или, на худой конец, собрать пару-тройку лайков, посвящается следующая не хитрая статистика. Итого, количество малых предпринимателей увеличилось на 26,3 тысячи, а власть удивительным образом уничтожает малый бизнес путем увеличения его численности", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября монобольшинство Верховной Рады во второй раз провалило законопроект №4313-Д, который предусматривает отсрочку на 1 год обязательного использования РРО для физлиц-предпринимателей.

В тот же день в центре Киева возникли потасовки участников акций протеста с полицией. У здания Кабинета министров протестовали предприниматели и представители бизнеса "Кабмин на карантин!", а возле Верховной Рады протестовали предприниматели с требованием отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.