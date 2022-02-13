Германия, несмотря на санкции, поставляла в Россию товары двойного назначения – СМИ

В прошлые годы немецкие компании поставили России большое количество товаров двойного назначения. Их можно использовать как в гражданских, так и в военных целях.

Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag, в распоряжении которой оказался внутренний перечень Федерального министерства экономики. Ранее этот документ нигде не был опубликован.

Так, в 2020 году Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии выдало 673 лицензий на экспорт товаров двойного назначения в Россию общей стоимостью в почти 366 миллионов евро.

В правительстве выдачу таких разрешений аргументировали тем, что "нужны конкретные признаки того, что существует риск использования товаров в военных целях", чтобы запретить экспорт в Москву.

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В связи с этим РФ в 2020-м заняла четвертое место по величине таких закупок, уступив лишь Китаю, США и Бразилии. Отметим, что Украина в том же году получила от Германии товаров двойного назначения всего на 17 миллионов евро.

Отмечается, что с 2014 года, когда Россия оккупировала украинский Крым, Евросоюз ввел против нее санкции. Из-за этого экспорт товаров в РФ должен контролироваться более строго, чем в другие страны.

К примеру, экспортные сертификаты нужны даже на большие дизельные двигатели, так как их можно использовать для питания военных кораблей.

Также ведутся споры о поставках из Германии обедненного урана – по мнению экспертов, Москва может использовать его в производстве оружия.

"Особенно в нынешней напряженной ситуации с Россией мы должны проводить ограничительную политику экспортного контроля", – сказал член бундестага от партии "зеленых" Штефан Венцель.

В то же время, есть и такие немецкие чиновники, которые частично одобряют экспорт упомянутых выше товаров в Россию. Эксперт по экономике Свободной демократической партии Германии Хаген Рейнхольд заявил, что, насколько ему известно, они "не предназначены для военных целей". Кроме того, по его словам, некоторые нынешние поставки основаны еще на старых контрактах. Однако и он добавил, что из-за агрессивных действий России сейчас "рассматривают все варианты ужесточения запретов на экспорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ писали, что канцлеру Германии Олафу Шольцу мешает занять четкую позицию по поставкам оружия Украине внутренняя политика.

Вместе с тем, Шольц пригрозил, что дальнейшая российская агрессия в адрес Украины будет иметь тяжелые последствия для Москвы.