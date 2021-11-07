Где похоронены деньги СССР: опубликованы впечатляющие фото

Тонны советских рублей, после развала СССР, были не утилизированы, а сброшены в старые ракетные шахты. В этих могильниках до сих пор можно найти истлевшие мешки, наполненные деньгами.

Об этом рассказала блогер и исследовательница заброшенных мест Лана Сатор. Она показала, как выглядят денежные могильники, а также объяснила, почему валюту решили поместить именно туда.

После распада Советского союза, осталась огромные запасы бумажных рублей, которые обесценились. Конечно же их нужно было утилизировать или переработать, но это был довольно затратный и долгий процесс. Поэтому было решено избрать самый дешевый вариант – использовать заброшенные ракетные шахты как могильники.

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Подобных строений было много и они располагались далеко от населенных пунктов. Даже по прошествии стольких лет на местах захоронения советских рублей можно обнаружить болота, где всплывают целые мешки обесцененной валюты.

Одним из самых популярных мест сброса денег была ракетная шахта, которая находится во Владимирской области по координатам – 56.3195, 39.9587.

Основным способом избавления от старой валюты было гашение – в банкнотах пробивалось отверстие, из-за чего они теряли платежеспособность. Эта операция проводилась исключительно в одном месте – центральном хранилище Госбанка СССР в Москве.

Потом купюры уже отправляли на бумажную фабрику Госзнака, где их загружали в специальные котлы. В них подавали пар под высоким давлением. Таким образом смывалась краска, а банкноты распускались на волокна.

Полученная бумажная масса отправлялась на переработку и использовалась по-новому. Но эта методика была не только трудоемкой и дорогостоящей, а еще и вредила экологии. Поэтому после развала СССР от нее решили отказаться.

Конечно были попытки использовать валюту в качестве топлива, но все оказалась не так просто. Для производства банкнот использовалась бумага высокого качества, которая при сгорании выделяет очень много тепла. Настолько высокая температура повреждала внутреннюю облицовку большинства печей.

Можно было использовать цементные печи, которые выдерживают подобные нагрузки, но возникала другая проблема – процесс подачи денег практически невозможно было автоматизировать. Необходим был опасный и тяжелый ручной труд. Кроме того, на месте должны были бы присутствовать несколько должностных лиц, которые бы контролировали процесс сжигания.

И еще одной причиной, почему от этой идеи отказались – количества подлежащих уничтожению купюр было недостаточно, чтобы постоянно топить печь. Выходом могла стать модификация для использования двух и более видов топлива, но это требует финансовых вложений и усложнения конструкции печи.

В итоге получилось, что при больших финансовых вложениях и трудоемкости процесса – такой метод утилизации был технически сложным и дорогим. И от него решили отказаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, во времена СССР подделка денег была одним из самых тяжких преступлений, которое в разные наказывалось вплоть до расстрела. Однако плотнику Виктору Баранову удалось целое десятилетие обманывать всю денежную систему страны.