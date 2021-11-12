'Гарпок' имеет возможность выплатить большинство долгов за 'зеленый' ток – инвесторы

ГП "Гарантированный покупатель" получило от НЭК "Укрэнерго" 19,3 млрд грн, которые будут направлены на выполнение финансовых обязательств перед производителями зеленой энергии, сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

"НЕК "Укрэнерго" успешно перечислило ГП "Гарантированный покупатель" 19,3 млрд грн! Данное событие важно не только для производителей "зеленой" электроэнергии, а, прежде всего, для Правительства Украины, которое демонстрирует свою субъектность и способность выполнять взятые на себя обязательства, в том числе, в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании с инвесторами в ВИЭ", — сообщает ассоциация.

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По данным организации, финансовый кризис на рынке ВИЭ длится уже 2 года и данный шаг, а особенно предоставление возможности национальному ОСП выпускать "зеленые" облигации под государственные гарантии, является сигналом к ее урегулированию и стабилизации развития рынка.

"УВЕА, как крупнейшая ассоциация с ВИЭ в Украине, объединяющая более 80 компаний из 13 стран мира, четко видит заинтересованность международных и национальных инвесторов в развитии экологических и безопасных источников энергии в Украине. Инвесторы по ВИЭ неоднократно демонстрировали свою готовность максимально сотрудничать с Правительством Украины вместе развивать прозрачный и честный бизнес в нашем государстве", — подчеркивается в сообщении.