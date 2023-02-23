G-7 готовит новый инструмент для применения санкций против России - Bloomberg

Страны "Большой семерки" намерены создать новый инструмент для координации применения существующих санкций в отношении России. Это позволит контролировать соблюдение и вводить новые санкции для государства-агрессора.

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Об этом сообщает издание Bloomberg. Страны G-7 планируют предложить ключевую поддержку усилиям Украины по получению доступа к финансированию Международного валютного фонда к концу марта

Джо Байден сказал, что Владимир Путин совершил "большую ошибку", приостановив исторический ядерный договор, когда президент США встретился в Варшаве с лидерами Восточной Европы, которые предложили твердую поддержку Украине.

В Москве российский лидер приветствовал углубление отношений с Пекином во время визита высокопоставленного китайского дипломата, который сказал, что отношения между двумя странами "тверды, как гора" и выдержат потрясения.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, страны "Большой семерки" намерены создать новый инструмент для координации применения существующих санкций в отношении России, чтобы затянуть гайки и улучшить соблюдение. Кроме того, страны G-7 планируют предложить ключевую поддержку усилиям Украины по получению доступа к финансированию Международного валютного фонда к концу марта, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия снова блокирует введение санкций против России. На этот раз правительство Виктора Орбана тормозит принятие 10-го пакета ограничений. Разногласия касаются продления уже введенных санкций против России, которые должны возобновляться каждые шесть месяцев.

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