ФРУ призвала правительство активизировать работу по разблокированию черноморских портов

Полная разблокировка портов значительно ускорит восстановление Украины и позволит вернуть к работе полмиллиона украинцев. Поэтому правительству следует активизировать работу в этом направлении, в частности, подготовить план и позиционное обращение ко всем международным партнерам. Об этом заявил председатель совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник.

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"За последний год грузооборот украинских портов упал на 60%. Вместе с тем порты России в Черном море только наращивают экспорт. Это позорная ситуация, когда страна-агрессор пользуется по сути свободным судоходством в Черном море и проливах, а Украина такой возможности лишена" , – подчеркнул Олейник.

Он отметил, что полная разблокировка черноморских портов для Украины ускорит восстановление экономики, поэтому Верховная Рада и КМУ должны разработать план, как двигаться к указанной цели.

"Если удастся этого (разблокировки портов – Ред.) достичь, то это будет означать 500 тыс. рабочих мест в Украине и +10% ВВП. Поэтому предлагаем Правительству и ВРУ создать специальную рабочую группу для подготовки соответствующего позиционного обращения ко всем международным партнерам", - подчеркнул Олейник.

На днях Федерация работодателей Украины обнародовала исследование влияния разблокирования портов на экономику Украины. Согласно прогнозу, когда удастся достичь этой цели, это даст Украине 10% ВВП, 135 млрд грн налоговых поступлений и $18 млрд валютной выручки, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.

Ранее агентство Associated Press заявило, что именно заблокированные морские порты не позволяют промышленным предприятиям Украины возобновить производство, ведь они были вынуждены сократить географию своих клиентов.