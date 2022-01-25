Во Франции запретили устанавливать газовые котлы в новых домах

Франция ввела запрет на установку газовых котлов в новостройках. На данный момент новшество относится лишь к новостройкам, а не к людям, которые делают ремонт или меняют систему отопления в своих домах.

Это правило распространяется на всех, кто подал заявку на получение разрешения на строительство после 1 января 2022 года. Об этом говорится в материале The Local.

Власти вводят это правило с целью сокращения выбросов парниковых газов. Несмотря на энергетический кризис, нехватку и дороговизну газа в Европе, власти Франции объяснили новый запрет исключительно беспокойством об экологии.

Закон устанавливает максимальные выбросы CO2 от отопления жилых помещений на уровне 4 кг в год – предел, который может быть быстро превышен любым газовым котлом.

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Какие альтернативы?

Тепловые насосы

Тепловые насосы имеют меньший углеродный след, чем газовые котлы. Есть много разных видов, но они, как правило, работают, забирая в здание тепло извне, даже когда на улице холодно.

Солнечная энергия

Солнечная энергия становится все более эффективной, мощной и экономичной, но все еще остается более дорогой, чем использование газового котла или теплового насоса. Чтобы получить максимальную отдачу от системы солнечных батарей, нужно жить на юге Франции, где обычно солнечная погода.

Отопление на биомассе

Обогреватели на биомассе обычно работают за счет сжигания древесных гранул. Если эта древесина заготавливается устойчивым образом, это гораздо более чистый способ обогрева дома, чем использование газового котла.

Переход на другие виды отопления жилья во Франции со стороны населения также происходит на фоне подорожания газа в Европе. От роста цен пострадали не только французы.

Энергокризис в Европе

В конце 2021-го Россия начала ограничивать поставки газа в Европу, в результате чего стоимость топлива поднималась до невиданных ранее $2000 за 1 тыс. куб. м. Сейчас она немного снизилась и составляет чуть больше $1000 за 1 тыс. куб. м. По этой причине счета за коммунальные услуги у европейцев значительно выросли.

В 2022 году жители Великобритании будут платить примерно на 790 фунтов стерлингов (почти 950 евро, или 29 тыс. грн) больше за отопление и освещение своих домов. Среди ключевых причин – уменьшение поставок газа из России, холодная погода и остановка электростанций во Франции. Так, счета за электроэнергию могут взлететь более чем на 300-400% в течение нескольких недель.

Без учета бюджетной поддержки расходы на газ для семей в Италии в 2022 году вырастут на 61%, на электричество — на 45%. Сумма платежей за ЖКХ для средней семьи выросла бы на 100 евро в месяц, но благодаря поддержке правительства (3,8 млрд евро в 2022 году) повышение составит "всего" около 65 евро в месяц, пишет Quotidiano.net.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Украине не хватает около 2 млрд куб. м газа, в Кабмине уже поручили разработать "график потребления". Если государство не найдет несколько миллиардов долларов для закупки голубого топлива в Европе или же зима не окажется короткой и теплой, повторится ситуация 2009 года. Отдельные предприятия придется отключать от голубого топлива, пострадают и простые украинцы.

Отметим, украинские цены на газ зависят от биржевой стоимости голубого топлива в Европе, а она значительно выросла за год. При этом для населения действует фиксированная цена – около 8 грн до конца апреля. Что будет дальше, точно не известно.