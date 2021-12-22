Формула 'Роттердам+': Минэкономики пересчитало цены на бензин на АЗС

Министерство экономики пересчитала розничные цены на бензин и дизельное топливо на основании котировок топлива в порту Роттердам, включая стоимость доставки в Украину и наценку АЗС. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства, пишет "Главком".

По данным Министерства экономике, максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,97 грн/литр, на дизтопливо – 30,16 грн/литр.

По сравнению со срединой декабря средняя цена на бензин увеличилась на 0,19 грн/литр, на ДТ – на 0,3 грн/литр.

Как сообщалось, 14 мая 2021 году Кабмин ввел формулу "Роттердам+" для определения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС.

Согласно постановлению правительства, среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долл./тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

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"Бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.